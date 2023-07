Detail trate 2. etapy Tour de France 2023: Do tuhého pôjde pred posledným vrchom

Nedeľná druhá etapa Tour de France sa uskutoční na 208,9 km dlhej trase medzi mestami Vitoria-Gasteiz a Saint Sebastián. Prví traja jazdci v cieli získajú časové prémie 10, 6 resp. 4 sekundy, zatiaľ čo prví traja na vrchu Jaizkibel 8, 5 a 2 sekundy.

Prvých 40 kilometrov vedie po rovine popri dvoch vodných nádržiach severne od mesta Vitoria-Gasteiz. O pár kilometrov neskôr trasa klesá do Arrasate, a pokračuje do hornatejšieho terénu. V rýchlom slede jazdci zdolajú kľúčový vrch Col d'Udana (4,5 km s 5,1 %) a Côte d'Aztiria (2,7 km s 5,3 %). Zvyšok trate vedie od jedného krátkeho stúpania k ďalšiemu vyplnenému rovinami. Uchádzači o body do vrchárskej prémie následne musia byť pripravení na stúpanie na Côte d'Alkiza (4,2 kilometra pri 5,7 %) a Côte de Gurutze (2,6 kilometra pri 4,7 %).

Do tuhého pôjde pred posledným etapovým vrchom Jaizkibel. Posledné stúpanie má dĺžku 8,1 kilometra a priemerný sklon 5,3 %, čo je však skreslená štatistika, keďže v polovici vrchu je falošný rovinatý kilometer. Na úpätí Jaizkiebelu zostane cyklistom do cieľa iba 16,5 kilometra, pričom posledná prekážka po zjazde je menší kopec 3,5 kilometra pred cieľom v Saint Sebastiane.

Profil druhej etapy Tour de France 2023 Vitoria-Gasteiz > Saint-Sebastian Zdroj: cyclingstage