Tour de France začína kopcovitými pretekmi v Baskicku. Sobotná Etapa dlhá 182 kilometrov má päť stúpaní, z ktorých najostrejšie má až10 %. Preteky začnú i skončia v Bilbau. Prví traja cyklisti v cieli získajú bonus 10, 6 resp. 4 sekundy.

V skutočnosti je na trase viac ako päť stúpaní, ale iba päť je klasifikovaných. Hneď od štartu sa jazdci pobijú o prvé body vrchárskej prémie, ktorá sa objaví už na 13,8. kilometri. Prvý vrch Côte de Laukiz je dlhý 2,2 kilometra a priemerný sklon je 6,9 %. Jazdci následne zostúpia na rovinatý úsek dlhý 30 kilometrov, po ktorom nasleduje druhé stúpanie s dĺžkou 4,4 kilometra a sklonom 5,2 %. Toto stúpanie sa však do vrchárskej prémie nezapočítava, avšak to nasledujúce už áno. 114 kilometrov pred cieľom na pretekárov čaká vrch Côte de San Juan de Gaztelungaxte, ktorý má 3,5 kilometra so sklonom 7,6 %.

Zvlnený úsek s predĺženou falošnou rovinou a následný zjazd do Gernika-Lungo otvára poslednú hodinu pretekov. 41 kilometrov do cieľa cyklisti prekonajú aj vrch Col de Morga (3,9 kilometra so sklonom 4,1 %) a krátko po jeho zjazde sa objaví Côte de Vivero (4,2 kilometra so stúpaním 7,3 %). Rovinatý úsek dlhý približne 10 kilometrov vedie k úpätiu záverečnej skúšky. Posledné stúpanie na Côte de Pike je dlhé 2 kilometre (stúpanie 10 %) a vrcholí 10,4 kilometra pred cieľom. Jazdci budú finišovať v Bilbau, kde v poslednom kilometri trate využijú posledné sily v stúpaní 4,6 %.