Trasa 111. ročníka cyklistických pretekov Tour de France má odštartovať v Taliansku, navštívi aj Dijon, Centrálny masív, Pyreneje a vyvrcholí v Nice. Podrobnosti pretekov presiakli na verejnosť ešte pred tradičným prezentačným podujatím v Paríži, ktoré sa má uskutočniť 25. októbra.

Tour de France 2024 sa pôjde o týždeň skôr ako zvyčajne, od soboty 29. júna do nedele 21. júla. A to z dôvodu, že Paríž bude hostiť olympijské hry, ktoré sa začnú 26. júla. Z bezpečnostných a logistických dôvodov sa preto preteky po prvý raz v histórii skončia mimo hlavného mesta Francúzska, cieľ záverečnej etapy má hostiť Nice.

Úvodná etapa povedie podľa zatiaľ nepotvrdených informácií z Florencie do Rimini a bude mať 205 km. Tretia etapa bude smerovať na východ z Piacenzy do Turína. Rozhodujúce horské etapy tretieho týždňa sa budú konať v Alpách. V nedeľu 21. júla bude na programe 21. etapa, ktorá bude 35,2 km dlhou kopcovitou skúškou so štartom v Monaku a cieľom v Nice, pričom na trase ležia stúpania La Turbie a Col d'Eze. Záverečných 15 km sa pôjde v dlhom prudkom klesaní do Nice a potom pozdĺž promenády Promenade des Anglais do cieľa na námestí Place Masséna, kde budú korunovať víťaza Tour de France 2024.

Francúzske média začali zostavovať predpokladanú trasu pretekov na základe správ miestnych médií a hotelových rezervácií, aby zistili presné miesta štartu a ciele etáp.

Očakáva sa, že prvý deň odpočinku sa uskutoční v regióne Côte-d'Or, ktorý obklopuje Dijon. Deň predtým by sa mohla uskutočniť časovka na 15 - 20 km, pričom táto krátka vzdialenosť by mohla naznačovať návrat tímovej časovky na motoristický okruh Prenois.

Druhý týždeň sa pravdepodobne začne etapou do Troyes, jedného z centier francúzskej cyklistiky. Očakáva sa, že trasa sa potom bude stáčať na juh cez Centrálny masív s cieľom v Liorane alebo na stúpaní Puy Mary. Dvanásta etapa povedie preteky smerom k Pyrenejám. Tretí týždeň sa pôjde cez južné Francúzsko do Álp, pričom horský finiš sa všeobecne očakáva v lyžiarskom stredisku Super-Dévoluy. Aj 18. etapa bude v Alpách, medzi Gapom a Barcelonnette, zatiaľ čo 19. etapa by mohla stúpať na 2715 m vysoký Col de la Bonette pred cieľom v Isola 2000, len 130 km od Nice.