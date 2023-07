Má to za sebou. Peter Sagan absolvoval poslednú etapu na Tour de France v kariére a po jej skončení si mohol dopriať niečo, na čo v priebehu pretekov nemohol ani pomyslieť.

Sagan skončil v rozlúčke s najslávnejšími pretekmi sveta na 11. mieste a podľa jeho slov mu odfúklo, že sa so „starou dámou“ lúči. „Som rád, že to mám za sebou a že to bolo naposledy,“ povedal nám v cieli na rovinu.

Boli sme priamo v centre diania a zachytili sme prvé chvíle našej cyklistickej hviezdy po Tour de France. Hoci Tourminátor nevyhral tento rok žiadnu etapu a nezískal ani zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže, so spolujazdcami si napriek tomu vychutnal šampanské. A nielen to. Pozrite sa v GALÉRII, pri akom neduhu sme „načapali“ Sagana po jeho rozlúčke s Tour de France.