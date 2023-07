Šport24.sk Cyklo Už v tom majú jasno: Štočeka mali diskvalifikovať, Sagan mal byť majster, myslia si experti Foto: MICHAL SMRČOK

Rýchly prístup k športovým správam. Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Pridať ikonu na plochu Zatvoriť

Najaktuálnejšie športové správy na dosah.

Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Nie, dakujem Pridať ikonu

Aj niekoľko dní po spoločných majstrovstvách SR a ČR v cestnej cyklistike rezonuje dojazd do cieľa, pri ktorom sa ocitol na zemi aj najväčší favorit na víťazstvo Peter Sagan (33). Zo slovenského titulu sa napokon tešil Matúš Štoček (24), no práve on bol podľa niektorých expertov vinníkom pádu.