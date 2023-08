Vyšiel s pravdou von. Čerstvý majster sveta v cestnej cyklistike Mathieu van der Poel (28) z Holandska prezradil, že protest demonštrantov počas nedeľňajších pretekov mu náramne padol vhod. Viac než hodinovú pauzu totiž využil na to, aby si u neznámych ľudí odskočil na veľkú…

Rodák z belgického Kapellenu získal dúhový dres pre majstra sveta po 22-kilometrovom sóle, počas ktorého dokonca zažil nepríjemný pád. No kým väčšine jazdcov z pelotónu ublížila viac než hodinová pauza spôsobená demonštrantmi, ktorí si k ceste poprilepovali ruky, Van der Poelovi pomohla.

Holandský cyklista ju totiž využil na vykonanie veľkej potreby v jednom z domov lokálnych obyvateľov, ktorým zaklopal na dvere. „Bol to bláznivý deň a je až neuveriteľné, že som sa stal po 38 rokoch prvým holandským majstrom sveta. Avšak k najdôležitejšej časti sa musím vrátiť do polovice pretekov,“ rozhovoril sa 28-ročný šampión pre holandskú televíziu a jedným dychom pokračoval: „Musel som zaklopať na dvere domu pri ceste. Naozaj tým ľuďom dlhujem a chcel by som sa im veľmi poďakovať. Bez ich pomoci by som nemohol pokračovať v pretekoch. Bolo od nich veľmi milé, že ma pustili do svojho domu a nechali ma sedieť na ich záchode.“

Rovnaké nadšenie prežívali po pretekoch aj obyvatelia spomínaného domu. „Sme radi, že sme mu mohli akokoľvek pomôcť. Ktorýkoľvek zo susedov by urobil to isté. Cítili sme, že je to trochu núdzové,“ povedal Davie Findley, ktorý pustil Van der Poela do svojej domácnosti. „Bol to milý chlapík, mimoriadne zdvorilý a veľmi vďačný,“ dodal.