Banská Bystrica – V sobotu vstúpil do novej cyklistickej sezóny jediný kontinentálny tím na Slovensku Dukla Banská Bystrica.

Všetci pretekári tohto tímu sú zároveň členmi slovenskej reprezentácie. Lídrom aktuálnej sezóny 2023 sa stal 23-ročný Lukáš Kubiš, ktorý prevezme žezlo po skúsenejších cyklistoch Erikovi Baškovi a Patrikovi Tyborovi. Obaja sa totiž rozlúčili s profesionálnou kariérou. Pričom sa k nim pripojil aj Martin Haring, pre ktorého bola doménou najmä horská cyklistika.

"Do novej sezóny vstupujeme s minimálnym počtom deviatich pretekárov, aby sme im dokázali zabezpečiť najlepšie podmienky. Vekový priemer je tesne nad hranicou 21 rokov. Odišli stálice. Erik Baška skončil kariéru, pretože sa nedokázal popasovať s prekonaným covidom, nezvládal veľké záťaže. Martin Haring skončil vo veku 36 rokov. Lúčime sa aj s olympionikom Patrikom Tyborom po dlhých 17 rokoch v Dukle, v jej drese zožal najväčšie úspechy, no zostáva fungovať v pozícii mechanika. Šancu dostávajú mladí cyklisti. Lukáš Kubiš sa stáva vo veku 23 rokov lídrom tímu, veľké očakávania máme aj od Martina Chrena, Pavla Rovdera a 19-ročného Samuela Tuku, ktorý je vrchárskym lídrom. Iba dvadsaťročný Filip Lohinský sa stal časovkárskym lídrom. Mladíci majú obrovský entuziazmus. Nehráme sa na veľké individuality, ale spoliehame sa na súdržnosť a silu mladého kolektívu," uviedol pred sobotňajším štartom novej sezóny hlavný tréner a športový riaditeľ cyklistického tímu Dukla Banská Bystrica Martin Fraňo, pričom priblížil aj program: "Prvý aprílový

víkend sa predstavujeme na medzinárodnom Slovenskom pohári v Trnave a potom o týždeň v Dubnici. Absolvujeme najmä podujatia druhej kategórie v okolitých krajinách, avšak dostali sme aj možnosť merať si sily s cyklistami World Tour. V Belgicku absolvujeme preteky prvej kategórie Circuit de Wallonie, prvýkrát v histórii budeme súčasťou pretekov Okolo Rakúska a samozrejme sa zúčastníme na domácich pretekoch Okolo Slovenska. Mladí chlapci môžu z týchto podujatí nabrať cenné skúsenosti a výkonnostne rásť."

Kontinentálny slovenský cyklistický tím zabezpečuje do výraznej miery Vojenské športové centrum Dukla (VŠC) Banská Bystrica. Poskytuje najmä sociálne zázemie, infraštruktúru, regeneráciu i financie na prípravu či sústredenia vrátane dopravy a ubytovania. "Bez kolektívneho výkonu iba ťažko dosiahne cyklista dobrý individuálny výsledok. Takto to vnímame aj my v armádnej Dukle v spolupráci so súkromnými partnermi a Slovenským zväzom cyklistiky. Všetci sa snažíme prispieť svojou mierou, aby sme mali na Slovensku silný kontinentálny tím. Chceme pokryť najmä talentovaných jazdcov, aby sme im pomohli v kariére a mali tak na vrcholných podujatiach

čo najviac reprezentantov. Neočakávame víťaza pretekov prvej kategórie, kde sú tímy World Tour, ani majstra sveta, ale malo by ísť o medzistupeň, aby sme mladým cyklistom ponúkli odrazový mostík do veľkej cyklistiky. Viacerí špičkoví slovenskí pretekári vrátane Petra Sagana boli v Dukle. Teraz sú tu všetko mladí športovci do 23 rokov, určite budú súčasťou slovenskej reprezentácie. Našou hlavnou úlohou je, aby sme pomohli vo výchove nejakého špičkového cyklistu do budúcna," prezradil riaditeľ VŠC Dukla Banská Bystrica Matej Tóth.

Slovenská cyklistika prichádza o Patrika Tybora, ktorý končí kariéru v 35 rokoch, pričom doposiaľ pretekal iba za Duklu. K svojmu rozhodnutiu pre TASR uviedol: "Cyklistike som venoval celý svoj doterajší život. Prišiel však čas. Tých zranení už bolo veľa a zostávam napokon s tímom v úlohe mechanika. Aspoň takto pomôžem chalanom. Keď sa obhliadnem za mojou kariérou, tak mi určite utkvie olympiáda v Riu a 45. miesto. Sústredil som sa na ňu, absolvoval som aj sústredenie vo výške a vyšlo to skvele, za čo som rád. Takisto si cením výhru v etape Okolo Maroka, bola veľmi ťažká, išlo sa cez výšku dvetisíc metrov, pršalo, na vrchole boli dva stupne a keď sme zišli k moru, tak bolo tridsať stupňov. Navyše som si udržal druhé miesto v celkovom poradí. Teší ma aj pekné celkové siedme miesto na

pretekoch Okolo Slovenska, čo je druhé najlepšie umiestnenie slovenského jazdca na týchto pretekoch po zvýšení kategórie na UCI 2.1."

Cyklistická Dukla teraz vkladá veľké nádeje do lídra Lukáša Kubiša, ktorý by sa rád predstavil aj na OH 2024 v Paríži. V Tokiu preteky nedokončil. K najbližšej olympijskej účasti talentovaný jazdec povedal: "Na tento vrchol sezóny sa tiež v tíme špecializujeme. Vidíme to ako dlhodobý vrcholový cieľ. Musíme v tomto roku a aj na začiatku budúceho zbierať UCI body, ktoré sú dôležité pre kvalifikáciu Slovenska ako krajiny. Až na konci posledného kvalifikačného dňa uvidíme, čo to prinesie. Avšak pokúsime sa zabojovať o olympijskú miestenku."

Cyklisti Dukly absolvujú sezónu na nových bicykloch Merida, ktoré využíva aj World tím Bahrain Victorious. Polovica tímu bude trénovať v Trenčíne pod vedením Maroša Kováča a druhá polovica v Banskej Bystrici pod vedením Martina Fraňa. Slovenský cyklistický kontinentálny tím sa chváli aj staronovým dizajnom dresov, novými bezdušovými plášťami a zahraničnými partnermi a sponzormi.