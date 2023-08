Vyhrala ardenské klasiky a teraz aj ženskú Tour de France. Holanďanka Demi Volleringová (30) je superhviezdou sveta cyklistiky, ale jazdu na bicykli začala brať vážne až v 16 rokoch, dovtedy žala úspechy aj v rýchlokorčuľovaní a musela pomáhať rodičom v záhradníctve.

Druhý ročník ženskej Tour de France totálne ovládol tím SD Works na čele s Volleringovou. Vyhral štyri etapy z ôsmych a Holanďanka si celkové prvenstvo zabezpečila v kráľovskej etape s cieľom na legendárnom Tourmalete. V nej nadelila druhej Poľke Katarzyne Niewiadomej minútu a 50 sekúnd. „Vedela som, že idem celkom dobre, ale až tak? Taký odstup so nečakala,“ hovorila Volleringová na vrchu legendárnej hory, kde jej súperky po prejdení cieľa odpadávali alebo ledva stáli na nohách.

Keď pred štyrmi rokmi končila kariéru legendárna Anna van der Breggenová, tak práve Demi ju mala nahradiť. Pri tom Volleringová začala jazdiť v prvom tíme RWC Ahoy až v šestnástich a cyklistiku nebrala príliš vážne. „Cyklistiku mám rada a neberiem ju ako prácu, ale skôr ako koníček. Možno sa to raz zmení, ale teraz si to všetko užívam. Dobre, keď prší a musím trénovať, tak vtedy veľmi nie... Ale inak bicykel milujem.“

Ako malá túžila najprv sa len bicyklovať bez pomocných koliesok a staršia sa už pridala do miestnej tréningovej skupiny. Občas odjazdila niektoré preteky a bola úspešná, ale problém bol v tom, že mala mladšieho brata, dve sestry a rodičia vlastnili záhradníctvo, takže o tom, že by celé víkendy prebicyklovala nebola ani reč. Pracovala v otcovom skleníku a do toho si zarábala na dvoch brigádach v ďalších záhradníctvach. „K tomu som ešte zvládla odtrénovať. Takže celkom náročné,“ spomína už dnes s úsmevom Vollenringová.