Slovenská bikrosárka Kristína Madarasová obsadila 3. miesto v kategórii BMX racing na MS v cyklistike v Glasgowe. Vo finále kategórie žien 17-24 skončila za víťaznou Francúzskou Chloe Binetruyovou a druhou Miou Christensenovou z Dánska.

Podľa vedúceho slovenskej výpravy BMX Petra Henčla podala po celý deň vyrovnaný výkon a do finále postúpila bez zaváhania. "Vo finálovej jazde sme zvolili taktiku štartovať z vonkajšej dráhy a dostať sa do prvej zákruty čo najviac dopredu, čo sa Kike aj podarilo a počas celej dráhy si kontrolovala 3. miesto. Je to opäť veľký úspech pre slovenský BMX," uviedol Henčl pre Slovenský zväz cyklistiky. Madarasová na spoločnom cyklistickom šampionáte v Glasgowe získala aj striebro v kategórii challenge girls 17-29.