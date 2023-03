Šport24.sk Cyklo Ostatné To bude smradľavá nehoda, bavila sa komentátorka. Cyklista počas pretekov spadol do hnoja ×

Nehody cyklistov nie sú počas pretekov nič výnimočné. Stan Dewulf však zažil poriadne nepríjemné a smradľavé chvíle na pretekoch vo Francúzsku Grand Prix de Denain. Belgičan stratil kontrolu nad svojím bicyklom a zišiel z cesty, no „odparkoval“ to v kope hnoja. „Toto bude poriadne smradľavá nehoda,“ komentovala zábery Dewulfa z nehody komentátorka. Belgický cyklista si aspoň mohol povedať, že síce smrdel, ale aspoň dopadol do mäkkého.