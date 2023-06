Peter Sagan nepríjemne spadol v záverečnom šprinte na pretekoch o titul majstra Slovenska. Sagan sa dostal do kolízie s českým jazdcom Pavelom Bittnerom a nehoda bola na svete. Názory na túto situáciu boli rôzne – jeden tábor stál za našim cyklistom, ostatní tvrdili, že práve rodák zo Žiliny nesie najväčší podiel viny. Pre šport24.sk sa k celému prípadu vyjadril prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara.

„Takéto veci sa v cyklistike bežne stávajú. V televízii nebolo vidno všetko. Rozhodcovia majú kamerový záznam a vyhodnotili, že nikto úmyselne neurobil niečo také, aby sa museli meniť výsledky. Dokonca Peťo (Sagan) pri vyhlasovaní výsledkov povedal, že si nie je vedomý, že by sám zapríčinil svoj pád, ale že si to potrebuje pozrieť ešte raz,“ uviedol šéf slovenskej cyklistiky.

„Zatiaľ všetko zostalo otvorené. Veľa ľudí sa okamžite obrátilo proti Saganovi. Potom sa celá situácia začala analyzovať z pohľadu oboch pretekárov. Na čiare bolo zreteľne vidno, ako sa menil smer oboch jazdcov a nevyskytlo sa tam nič, čo by bolo proti pravidlám. Bol to férový špurt, ktorý pokazil pád. To sa stáva,“ vysvetlil.

Pád môže však znamenať problémy z dlhodobejšieho hľadiska: „Teraz, pred Tour de France, je Peťo dosť doudieraný. Pre cyklistu je to naozaj veľká nepríjemnosť. Netýka sa to ani tak samotného jazdenia, no skôr to komplikuje spánok a správnu regeneráciu,“ dodal Privara.