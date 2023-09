BRATISLAVA - Nepohodol sa so svojím zamestnávateľom? Cyklistickí fanúšikovia si želali, aby sa legendárny Peter Sagan (33) rozlúčil s kariérou v profesionálnom pelotóne na domácom podujatí Okolo Slovenska (13. - 17. septembra), lenže zostali sklamaní. Trojnásobný majster sveta nepríde a šéf Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara (63) vniesol do celej situácie viac svetla.

Peter Sagan na začiatku tejto sezóny oznámil, že na jej konci dá zbohom cestnej cyklistike a presedlá na horské bicykle. Žilinský rodák jazdiaci za tím TotalEnergies s francúzskym zoskupením nepredĺžil kontrakt, hoci v zmluve mal opciu na ďalší rok, no rozhodol sa ju nevyužiť. Zrejme aj toto nahnevalo šéfov tímu, ktorý so Saganom počítali aspoň na niektorých exhibičných podujatiach na zvýšenie prestíže.

Sedemnásobný držiteľ zeleného dresu z Tour de France po majstrovstvách sveta ale oznámil, že budúci rok bude jazdiť za tím Specialized Factory Racing na horských bicykloch. V drese súčasného zamestnávateľa by mal absolvovať ešte jedny preteky, no nebude to podujatie Okolo Slovenska. Šéf slovenskej cyklistiky Peter Privara priblížením situáciu sklamal verných priaznivcov Tourminátor a zároveň ozrejmil, že za jeho neúčasťou môže byť práve spor s TotalEnergies.

„Pred letom to bolo ešte tak 50 na 50, jeho tím TotalEnergies to nechával otvorené, no po skončení MS v Glasgowe to odpískali. Možno aj pre to, že Peťo nevyužil opciu v zmluve na tretí rok, že mohol ešte pokračovať. Povedal, že ide na horské a veľmi sa na to teší. TotalEnergies ide v plnej sile na Vuelte a povedali mu, že preňho nemajú taký podporný tím,“ uviedol Privara s tým, že Sagan chcel na preteky prísť, ale práve konflikt s jeho tímom zapríčinil opak.

Privara napriek tomu verí, že naša hviezda príde na preteky aspoň v inej pozícii. „Ak bude na Slovensku, tak pevne verím, že prijme naše pozvanie a príde sa v nejakej etape príde rozlúčiť s fanúšikmi a dekorovať jazdcov,“ uviedol.