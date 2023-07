Bratislava - Slovensko vyšle na spoločné majstrovstvá sveta v Glasgowe dokopy 43 cyklistov v 10 rôznych odvetviach.

Peter Sagan sa okrem štartu na ceste pokúsi zabojovať aj o miestenku v horskej cyklistike na budúcoročné olympijské hry v Paríži. Šampionát, na ktorom sa bude bojovať vo všetkých cyklistických disciplínach okrem cyklokrosu, sa uskutoční od od 3. do 13. augusta.

K najsledovanejším budú určite patriť súboje v cestnej cyklistike. V nej sú na programe časovka i preteky s hromadným štartom pre kategórie juniorov, cyklistov do 23 rokov a elitných pretekárov. Celkovo bude slovenské farby hájiť 14 cestných cyklistov. Najviac miesteniek si vyjazdili mladíci do 23 rokov, medzi ktorými bodovali najmä jazdci Dukly Banská Bystrica. Vďaka kontaktom hlavného trénera a manažéra Martina Fraňa mali možnosť absolvovať širokú škálu podujatí, kde spolu s výsledkami na MSR postupne nazbierali dostatok bodov a v pretekoch s hromadným štartom sa predstaví pätica jazdcov. Martin Jurík štartuje len časovku. V juniorských pretekoch sa predstaví dvojica Matthias Schwarzbacher a Samuel Novák. Dominik Dunár ide iba časovku. V juniorskej dievčenskej kategórii štartuje trojica Anna Ržoncová, Terézia Ciriaková a Viktória Chladoňová, pričom Ržoncová sa predstaví aj v časovke.

V elitných kategóriách budú štartovať len Peter Sagan a Nora Jenčušová, ktorá pôjde časovku aj preteky. "Trať je veľmi špecifická a ako sme mali možnosť vidieť už aj v minulosti, ťažko dopredu hovoriť o cieľoch. Interne ich vytýčené máme, jazdci na ne smerovali prípravu, ale do hry vstupujú i rôzne technické okolnosti, ktoré ovplyvňujú výsledok," uviedol k cestným pretekom Jakub Vančo, športový riaditeľ U23, ženskej a juniorskej reprezentácie.

V dráhovej cyklistike má SR dve miestenky - jednu pre ženskú kategóriu v disciplínach scratch a vylučovacie preteky, kde sa po zranení predstaví Alžbeta Bačíková, a jednu pre mužskú - rovnako scratch s nominovaným Martinom Chrenom. Otázka jeho štartu v bodovacích pretekoch je zatiaľ otvorená. "Akýkoľvek výsledok do Top10 budeme v našich podmienkach považovať za výborný úspech. Betka sa vracia po zranení chrbtice, a hoci už mesiac veľmi tvrdo trénuje v Poľsku, ťažko je predvídať jej formu a hovoriť o výsledku. Martin Chren má teraz za sebou víťazstvo v scratchi na dráhe v Pordenone, a hoci sa ani zďaleka nedá porovnať s konkurenciou, ktorá ho čaká na majstrovstvách sveta, určite nabral chuť aj na čo najlepšie zviditeľnenie sa na MS," uviedol v tlačovej správe SZC predseda odvetvia dráhovej cyklistiky Michal Rohoň.

Bohatá na program aj účasť pretekárov bude horská cyklistika. Slovenské farby bude hájiť 11 pretekárov v olympijskom cross country, zjazde a ebajkoch. Peter Sagan už pri oznámení o ukončení cestnej kariéry avizoval snahu zabojovať o miestenku do Paríža v cross country. Keďže Slovensko nie je na postupovej pozícií v horskej cyklistike, jedinú šancu má práve na týchto majstrovstvách sveta. Okrem neho sa v XCO predstaví aj aktuálny majster SR Matej Ulík, zástupca kategórie do 23 rokov Martin Hrtánek, trojica juniorov Lukáš Vranák, Mater Švoňava a Ján Vierik a dvojica junioriek v zložení Viktória Chladoňová a Dorota Vojtíšková.

Jazdcov MTB doplní aj dvojica pretekárov na e-bikoch Martin Knapec a Simona Kuchyňková. V zjazde bude Slovensko reprezentovať iba Vanesa Petrovská.

V hre o dúhové dresy budú i jazdci BMX racing. Juniorka Dominika Maniková má za sebou viacmesačnú prípravu v UCI centre i výraznejšie výsledky naprieč celou jej doterajšou kariérou. V hre o miestenku na OH v Paríži medzi elitnými mužmi je i Sebastián Sulka. Zostavu BMX racing jazdcov doplní aj junior Peter Danihel, challenge pretekári Filip Čillík, Kristína Madarasová a Grace Hudáková. "Najväčšie nádeje vkladáme do Dominiky, ktorá patrí po 5. mieste na ME vo francúzskom Besancone medzi favoritky na finále MS. Dominika je od mája členkou tímu WCC Aigle, kde napreduje a výsledky v sezóne 2023 to len potvrdzujú. Zvíťazila na EP v tureckej Sakaryi a miešala kartami aj na svetovom pohári medzi kategóriu U23 žien. Po páde a zranení palca v Papendali je fit a pripravená zabojovať o finále. Sebastián Sulka nás bude reprezentovať v kategórií mužov. Cieľom na MS v Glasgowe je získať body UCI, ktoré ho môžu udržať v hre o miestenku na OH 2024 v Paríži. Filip Čillík bude obhajovať minuloročné 4. miesto z Nantes 2022 v kategórií cruiser mužov 45-49. Po 3. mieste na európskom šampionáte patrí medzi favoritov kategórie. Kristína Madarásová bude štartovať v dvoch kategóriách. Cruiser žien, kde obhajuje minuloročné 4. miesto a tiež v kategórií žien 17-24," uviedol k cieľom a účasti pretekárov olympijského odvetvia BMX Peter Henčl.

V najmladšom olympijskom športe BMX freestyle sa predstaví dvojica Slovákov - Tomáš Tohol a Noemi Vojtechovská, ktorá na Európskych hrách v Krakove obsadila 9. miesto. Trialisti budú piati. Na uplynulom SP sa Samuel Hlavatý prebojoval až do finále, čím ukázal, že patrí medzi šesticu svetových jazdcov. Spolu s ním dostanú priestor aj juniori Viliam Tóth, Marek Nagy a Jakub Mudrák a Lea Kucová v kategórii žien. Sálovú cyklistiku bude reprezentovať trojica Natália Szépeová, Dóra Rákoczová a Eszter Kulichová.

Ďalšiu početnú výpravu bude tvoriť partia paracyklistov. Len nedávno sa viacerí z nich medailovo presadili na jednom z kôl Európskeho pohára, ktoré prebiehalo v Púchove. Jozef Metelka bude obhajovať dúhový dres a medaily vo viacerých disciplínach. S pódiom na MS má skúsenosti aj Patrik Kuril a Anna Oroszová, ale pripravení zabojovať oň sú aj Ondrej Strečko, Miloš Hudec a Daniel Kukla.