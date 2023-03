Paríž - Budúcoročné cyklistické preteky Tour de France ukončí individuálna časovka z Monaca do Nice, kde podujatie vyvrcholí na historickom námestí Place Masséna. Predchádzať jej bude atraktívna horská etapa z Nice na Col de la Couillole. Trasu 111. ročníka prestížnych pretekov predstavili v pondelok organizátori podujatia.

Tí už v decembri informovali, že Tour odštartuje prvýkrát v Taliansku, kde sa budúci rok uskutočnia prvé tri etapy. Ostrosledovaný štart, tzv. Grand Départ bude vo Florencii. Najslávnejšie etapové preteky sveta tradične vrcholia na Elyzejských poliach v Paríži, ale vzhľadom na to, že súboje na Champs-Élysées sa v roku 2024 uskutočnia v rámci OH v Paríži, presunuli usporiadatelia záverečnú etapu TdF do Nice.

"Tour sa skončí ďaleko od svojho tradičného parížskeho finále. Stane sa tak prvýkrát v histórii. Záverečné dva dni ročníka 2024 však sľubujú veľké zvraty," uviedli organizátori vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra DPA.

V predposlednej etapa čaká pelotón náročná 132-kilometrová trasa s viacerými stúpaniami. Záverečná 21. etapa ročníka Tour pozostáva z 35-kilometrovej časovky jednotlivcov so stúpaniami na La Turbie a Col d'Eze. Organizátori sa týmito krokmi snažia zdramatizovať boj o žltý dres.