Koniec Sagana? Bola by škoda, keby jazdil preto, že to chcú fanúšikovia, ale on nie, tvrdí Čech

Hoci v posledných rokoch už zďaleka nedosahoval také úspechy ako na vrchole kariéry, správa o tom, že Peter Sagan ukončí kariéru v cestnej cyklistike, aj tak mnohých prekvapila.

Slovenský cyklista má za sebou posledné profesionálne preteky na cestnom bicykli, na Tour de Vendee prišiel do cieľa na 9. mieste. Sagan sa už začína sústrediť na horskú cyklistiku, v ktorej je jeho cieľom vyjazdiť si miestenku na olympiádu v Paríži. „Pokiaľ sa na to bude sústrediť, môže sa mu to podariť. Je to pre neho ďalší bod v kariére, na ktorý sa môže sústrediť,“ cituje nova.cz českého cyklistu Zdeněka Štybara.

Sagan má za sebou úspešnú kariéru, v ktorej medzi najpamätnejšie patrí sedem zelených dresov z Tour de France, tri tituly majstra sveta, ale aj víťazstvá na prestížnych klasikách. „Jeho výsledky sú neuveriteľné. On bol vždy šoumen, dokázal k cyklistike prilákať veľa divákov štýlom, akým pretekal, a tým, ako vystupoval. Mal obrovský potenciál počas pretekov aj mimo nich. Preto bol taký obľúbený v tímoch aj medzi fanúšikmi,“ pokračuje Čech.

Tourminátor končí kariéru na ceste v 33 rokoch, čo je podľa mnohých priskoro, veď viacerí cyklisti dokážu zbierať úspechy aj vo vyššom veku. „Určite by to aj Peťo zvládol, ale myslím si, že končí tak, aby ho to ešte nejakým spôsobom bavilo. Bola by škoda, keby jazdil na bicykli len preto, že to chcú fanúšikovia, ale on sám nie. Bude mať motiváciu aj na niečo iné, a keď hovoril, že to je ten správny čas, tak klobúk dole.“

Aj Štybar tvrdí, že 33 rokov nie je vek, v ktorom by pretekári chceli končiť svoje kariéry. Dodáva však jedno dôležité „ale“, ktoré si mnohí fanúšikovia aj experti zrejme neuvedomujú. „Mal množstvo povinností počas pretekov aj po nich. Firmy si ho požičiavali na rôzne reklamy, takže si myslím, že to vydržal ešte dlho.“