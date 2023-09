Šport24.sk Cyklo Ostatné Francúz Laporte získal titul na cyklistických ME: Slovensko bez Sagana i Štočeka Foto: Twitter- VelonCC

Rýchly prístup k športovým správam. Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Pridať ikonu na plochu Zatvoriť

Najaktuálnejšie športové správy na dosah.

Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Nie, dakujem Pridať ikonu

Francúzsky cyklista Christophe Laporte sa stal majstrom Európy v pretekoch s hromadným štartom. V nedeľu sa presadil v záverečnom špurte do kopca a 199,8 km dlhú trasu z Assenu do Wijsteru zvládol za 4:15:51 h. Druhý finišoval Belgičan Wout van Aert a tretí skončil domáci Olav Kooij. Z kvarteta Slovákov prišiel do cieľa iba Lukáš Kubiš na 39. mieste so stratou vyše štyri minúty.