Glasgow - Slovenská cyklistická legenda Peter Sagan zamenil svoj bicykel za horský a zúčastnil sa na svetovom šampionáte horských bicyklov v Glasgowe.

Sagan sa mal na šampionáte predstaviť až cez víkend, no nakoniec dostal výnimku a predstavil sa už vo štvrtok. Pri svojom prvom štarte v disciplíne Cross Country obsadil sympatickú 37. priečku. Za víťazom Samuelom Gazeom zaostal o minútu a 9 sekúnd. O svojom debute v horskej cyklistike sa vyjadril: "Odštartovalo sa strašne na plný plyn. Prvé tri kolá to bolo hrozne ťažké a vravel som si, že len vydržať. No musel som si jedno kolo trošku oraziť, a tak som sa trochu prepadol nižšie. Potom som sa zasa začal dostávať do tempa a bolo to už lepšie a lepšie. Je jasné, že po tých rokoch v cestnej cyklistike si musím upraviť tréningy na úplne inú intenzitu," citovala Sagana facebooková stránka Slovenského zväzu cyklistiky.