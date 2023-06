Slovenský cyklista Matúš Štoček ukončil dvanásť rokov trvajúcu hegemóniu bratov Saganovcov a na nedeľnom spoločnom šampionáte SR a ČR v Tlmačoch získal v dramatickom finiši svoj premiérový titul majstra Slovenska. Favorit pretekov Peter Sagan na cieľovej páske spadol, skončil tesne za Štočekom a v mixzóne neskrýval hnev. Podľa slov osemnásobného slovenského majstra zapríčinil záverečný pád na cieľovej rovinke práve jeho premožiteľ.

Dojazd spoločného šampionátu sa niesol v znamení hromadného šprintu. Boj o lepšiu pozíciu sa v záverečných metroch vyostril a vyústil do pádu. Sagan sa dostal do kontaktu s Čechom Pavlom Bittnerom a obaja skončili na zemi. Trojnásobný majster sveta z pádu vyviazol s odreninami a obviazaným lakťom. Rozhodcovia po skúmaní videozáznamu neudelili dodatočné tresty a uznali pôvodné výsledky za konečné.

Sagana incident evidentne nahneval a po pretekoch mal pocit, že ho zapríčinil nový slovenský majster Štoček. "Nebol by som nahnevaný, keby sa nestalo to, čo sa stalo. Práveže ma skôr mrzí, že to dopadlo takto, keďže mám štartovať na Tour. Zaujímalo by ma video z toho šprintu, zatiaľ mi ho nikto neukázal. Myslím si, že viem, kde nastal problém, no potreboval by som si to potvrdiť na videu. Myslím si, že Matúš začal šprintovať popri bariére, ja som išiel zľava, potom to zavrel do stredu cesty," okomentoval Sagan pád, po ktorom v emóciách odhodil prilbu. Zranenie utrpel aj jeden z fotografov stojacich v cieľovej časti. Pred novinármi sa Sagan nechcel stotožniť s druhým miestom. "Ja nie som zmierený s tým, že som druhý, takže o tom mi ani nehovorte," vyhlásil.

Tourminátora dlhé minúty ošetrovali v jeho karavane, kvôli čomu aj posunuli vyhlasovanie najlepších jazdcov. Nakoniec sa naň dostavil a príliš veľké nadšenie zo strieborného stupienka z neho nešlo. Všetko sa zmenilo, keď jazdci vystriekali šampanské a on sa mohol venovať tomu, čo robi najradšej.