Pred takmer šiestimi rokmi sa stal na Slovensku najnenávidenejším cyklistom. Počas voľného dňa na Giro d´Italia oznámil Mark Cavendish svoj odchod do športového dôchodku. Mnohým Slovákom však tento jazdec leží v žalúdku.

"Veľmi som si užil každý kilometer týchto pretekov. Preto nastal perfektný čas, aby som povedal, že toto je moje záverečné Giro a záverečná sezóna," povedal Cavendish pre britské médiá. Oznámenie prišlo deň po jeho narodeninách. Šprintér jazdí momentálne v tíme Astana Kazachstan, v stredajšej jedenástej etape Gira špurtoval o triumf a skončil tretí.

V roku 2017 v dojazde 4. etapy sa pri záverečnom šprinte stretli v tesnom súboji Peter Sagan a Mark Cavendish, ktorý skončil so zlomenou lopatkou na ceste. Sagan dostal penalizáciu – bol zaradený na 115. miesto v etape so stratou 30 sekúnd a bolo mu strhnutých 80 bodov v bodovacej súťaži. Neskôr komisia rozhodla o diskvalifikácii 5-násobného víťaza bodovacej súťaže. "Peter povedal, že lakťom sa len usiloval udržať rovnováhu, to je dobré vedieť. Povedal, že nevedel, že ja sa približujem. Lakeť ma zmiatol. S Petrom sme o tom hovorili. Či už to bolo úmyselné alebo nie, nevyzeralo to dobre," povedal po pretekoch Cavendish. Pre mnoho Slovákov sa vtedy stal športovcom, ktorého mali poriadne v zuboch. Dokonca ho obviňovali, že sa sám tlačil do priestoru, kde nemal šancu prejsť. "Viem, kam sa zmestím," odkázal Brit a ešte viac skypela žlč v Slovákoch, ktorý si ho na internete podali krutými vtipmi, pripomeňte si ich vo FOTOGALÉRII!