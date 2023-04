ROUBAIX - Slovenský cyklista Peter Sagan utrpel menšie poranenia a otras mozgu po ťažkom páde na nedeľňajšej klasike Paríž - Roubaix. Po treťom monumente sezóny o tom informoval jeho tím TotalEnergies.

Tridsaťtriročný pretekár skončil na zemi na druhom úseku s dlažobnými kockami z Viesly do Quiévy, keď sa zaplietol do väčšieho pádu. Stalo sa to asi 150 km pred cieľom, jazdec TotalEnergies sa po kolízii len ťažko zdvíhal zo zeme a museli ho ošetrovať. Sagan vo svojej rozlúčkovej sezóne s cestnou cyklistikou spadol už v druhej z troch monumentálnych klasík, ktoré boli tradične súčasťou jeho jarného itineráru. Pred týždňom nedokončil preteky Okolo Flámska a pre zranenia musel odstúpiť aj v nedeľu z Roubaix.

"Po páde utrpel poranenia a otras mozgu. Výsledky dodatočných testov v nemocnici sú upokojujúce. Teraz odpočívaj," napísal jeho tím na sociálnych sieťach. Sagan si tak nepripísal druhý triumf na monumente, ktorý vyhral v roku 2018. Tentokrát sa ani nedostal na legendárny velodróm v Roubaix.

"Nebola to rozlúčka, akú by som si želal, no takéto incidenty sú súčasťou pretekov. Chcel by som sa poďakovať za všetku podporu a priania, ktoré mi všetci poslali, veľa pre mňa znamenajú. Taktiež chcem srdečne poďakovať lekárskemu tímu na pohotovostnom oddelení Centre Hospitalier v Cambrai, ako aj zdravotníckemu personálu tímu za starostlivosť a liečbu po mojom páde. Som naozaj vďačný. Zajtra sa vrátim domov a po oddychu sa čoskoro vrátim na bicykel, aby som trénoval na nadchádzajúce preteky. Uvidíme sa čoskoro na ceste," napísal Sagan na facebooku. Preteky po pádoch nedokončili ani jeho tímoví kolegovia Daniel Oss z Talianska a Poliak Maciec Bodnar.