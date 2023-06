Mal podporu oboch rodičov. Slovenský cyklista Peter Sagan (33) má za sebou posledné Majstrovstvá Česka a Slovenska v cestnej cyklistike. Na jeho dernieru na cestách pod Tatrami sa prišla pozrieť takmer kompletná rodina. Nechýbala ani jeho mama Helena.

Kým otec Ľubomír ho sprevádza po najprestížnejších pretekov počas celej kariéry, mama Helena sa na pretekoch objavuje len sporadicky. A pri tom syna videla na vlastné oči na olympiáde v Londýne v roku 2012Posledné roky života totiž trávi v Domove pokoja Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom. Vidieť Petra, ako zdoláva súperov, je pre ňu náročné. Nemá ani toľko možností, keďže Tourminátor preteká na Slovensku priemerne raz za rok. Šampionát v Tlmačoch bol pravdepodobne aj jej posledný, na ktorom videla Petra pretekať na ceste.

Pani Saganová prišla na preteky v kolóne áut s Petrovým karavanom, ale sedela na sedadle staršieho syna Juraja, ktorý bol v pretekoch prakticky súperom slávnejšieho brata. Momentálne je športovým riaditeľom RRK Group Pierre Baguette Benzinol. Ako vždy pôsobila skromne, sadla si na miesto pod stan a čakala. Neskôr sa zvítala s dcérou Katkou. Peter sa s ňou tesne pred štartom ako prišiel na preteky nestretol. Nakoniec odchádzala so synom Jurajom na trať v sprievodnom vozidle. Pre posledným kolo zo siedmich 230-kilometrovej trate sedela sama za VIP stanmi a vychutnala si dojazd syna do cieľa. Aj ona sa musela prizerať, ako Peter za cieľovou páskou padá. O to vrúcnejšie bolo stretnutie so slávnym synom. Tisla sa v dave pred karavanom a nakoniec sa dostala dnu, kde už jej po strmých schodoch pomáhal Tourminátor. Zavrel za sebou dvere a odviezol si mamu v luxusnom bývaní na kolesách.