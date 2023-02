Keď bol Peter Sagan (33) naposledy v Kolumbii na vysokohorskom sústredení, tak sa odtiaľ vrátil potetovaný. Túto sezónu už do takého extrému nešiel, ale okrem tvrdej prípravy si pobyt v Južnej Amerike užíval.

Už prvé podujatie v Argentíne naznačilo, že Tourminátor by mohol mať svoju poslednú sezónu v cestnej cyklistike ako profesionál úspešnú. Ako avizoval pri oznámení o konci kariéry, tak sa nechce „len voziť“, ale bojovať o víťazstva. Na jarné klasiky v Európe sa pripravoval v teple v Kolumbii, kde v nedeľu ukončil vysokohorské sústredenie a vrátil sa do Európy. „Krásne počasie a skvelý terén na tréningy s kamarátom Danielom Ossom v kolumbijskej Medellíne,“ zhodnotil prípravu jazdec tímu TotalEnergies.

Z Kolumbie pravidelne prichádzali zábery, ako upotený šliape do kopca alebo trénuje šprinty. No nebol by to Sagan, keby aj počas prípravy si neužil zábavu. Počas dňa oddychu spoznával s kamarátmi mesto Medellín. Ako zarytý kávičkár pri prechádzke mesto neodolal pravej kolumbijskej káve a aby zostal verný svojmu heslu: ´Prečo tak vážne?´ spúšťal sa na šmýkačke na jednom sídlisku. „Krásne miesto a samozrejme skvelá šálka kávy,“ rozplýval sa Sagan na Instagrame. Počas voľna ho pozvali aj na finále kolumbijského superpohára vo futbale. Po prvom polčase Atletico Nacional prehrával s Pereirou 0:2, ale zápas otočili na 4:3. „Prvý polčas bol strašný. Potom som si obliekol dres a priniesol im šťastie. Som fanúšik Nacionalu, veď sme vyhrali,“ povedal so smiechom po zápase rodák zo Žiliny, ktorý mal čo robiť, aby uspokojil hostesky so žiadosťami o fotku.

Už cez víkend čakajú Sagan preteky v Belgicku. V sobotu by sa mal postaviť na štart Omloop Het Nieuwsblad, ktoré ešte nikdy nevyhral a v nedeľu sa očakáva jeho štart na Kuurne - Brusel – Kuurne, ktoré ovládol v roku 2017.