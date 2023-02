Slovenskú cyklistka Kamila Černáková si počas jazdy na bicykli všimne každý. Napriek tomu, že sa cyklistike nevenuje profesionálne, v sedle strávi denne niekoľko hodín. Obdarená blondínka sa najnovšie presťahovala do cudziny, v ktorej sú z nej domáci chlapi doslova unesení.

To, že slovenské športovkyne patria medzi najkrajšie na svete netreba azda nikomu pripomínať. Cyklistky nie sú výnimkou. Na bicykli sa preslávila hlavne influencerka Lucia Javorčeková. V poslednej dobe jej však poriadne šliape na päty aj Kamila Černáková. Tá je síce menej známa, no z pohľadu atraktivity je to prinajmenšom vyrovnané.



Pohľadná blondínka, ktorá pracuje ako projektový manažér pre medzinárodnú IT spoločnosť nasadla pred niekoľkými mesiacmi na lietadlo a odsťahovala sa do zahraničia. Ako svoj nový domov si vybrala Kanárske ostrovy na Tenerife. Nezaháľa ani tam a každý deň absolvuje na bicykli desiatky kilometrov. Okrem toho pravidelne dráždi svojimi dokonalými krivkami všetkých naokolo. Domáci chlapi pri pohľade na ňu doslova slintajú. V galérii sa môžete pokochať krivkami sexi Černákovej.