Obhajca prvenstva z predchádzajúcich dvoch ročníkov Peter Sagan prišiel do cieľa ako druhý, pričom spadol na cieľovej čiare. Po kolízii s českým pretekárom poriadne penil. Premierový titul MSR získal Matúš Štoček. Tretí skončil Lukáš Kubiš.

Peter Sagan neskrýval sklamanie z nešťastného príjazdu do cieľa, keď sa v záverečnom špurte zrazil s českým pretekárom Pavlom Bittnerom a obaja skončili na zemi. Odniesli si to aj novinári, ktorí v cieli dokumentovali finiš. Český pretekár v páde narazil priamo do nich. Peter po kolízii poriadne penil. Okamžite ho odviedli k zdravotníkom, ktorí ho ošetrili vo svojom karavane. Po pretekoch však medzi sebou cyklisti zlú krv nemajú. Ako emócie odzneli, pretekári sa s rešpektom objali.

Na čele pelotóna sa objavovali slovenskí favoriti Peter Sagan a Matúš Štoček (ATT Invemstments). Únik skončil v predposlednom kole, vpredu sa onedlho ocitla ďalšia trojčlenná skupina Michael Boroš (Elkov-Kasper), Daniel Turek (ATT Investments) a Michael Kukrle (Felbermayr Simplon Wels), no aj ich konkurenti dostihli. Žiadny z atakov v záverečnom siedmom kole už nebol úspešný a tak sa rozhodovalo v hromadnom špurte. V ňom Štoček tesne predstihol Sagana. Tretí zo Slovákov bol v cieli Lukáš Kubiš (Dukla Banská Bystrica), český titul vybojoval Matthias Vacek (Trek-Segafredo).