Glasgow - Belgický cyklista Remco Evenepoel získal na MS v Glasgowe titul v individuálnej časovke. Na 47,8 km dlhej trase so štartom a cieľom v meste Stirling dosiahol čas 55:19,23 minúty a o 12,28 sekundy zdolal druhého Taliana Filippa Gannu.

Evenepoel vyjazdil pre Belgicko prvé zlato na MS v časovke jednotlivcov, vo veku 23 rokov sa stal historicky najmladším majstrom sveta v tejto disciplíne. Pretekár tímu Soudal–Quick-Step získal štvrtú medailu v jazde proti chronometru (1-1-2), v zbierke už mal jedno striebro (2019) a dva bronzy (2021, 2022). Na svetových šampionátoch vybojoval druhý titul, vlani vo Wollongongu triumfoval v hromadných pretekoch.

"Som prvý Belgičan, ktorý vyhral majstrovstvá sveta v individuálnej časovke. Je to ako zázrak. Mojím cieľom bolo vybojovať titul majstra sveta. V nedeľu sa mi to nepodarilo, ale dnes to bol pre mňa skutočne vydarený deň. Išiel som presne podľa svojho plánu a tých pätnásť sekúnd, ktoré som na trati priebežne získal, presne do toho zapadali. Po druhom medzičase som vedel, že je to dobré. Potom sa začalo ísť hore-dole, ten záverečný kopec bol naozaj brutálny. Som veľmi šťastný," uviedol Evenepoel v prvom televíznom rozhovore.

V piatkovej časovke mužov elite so záverečným stúpaním na kockách na hrad Stirling Castle (800m/5,4%) dlhý čas viedol Ír Ryan Mullen. Z čela priebežného poradia ho zosadil až Kanaďan Derek Gee a následne sa vo vedení vystriedali Lawson Craddock z USA, Portugalčan Nelson Oliveira a Walesan Tarling. Vlaňajší juniorský majster sveta nasadil výkonnostnú latku riadne vysoko, jeden z favoritov Belgičan Wout van Aert sa zaradil až za neho. Pozornosť sa však už sústredila na najväčších adeptov na zlato, najmä na Gannu, ktorý dosiahol najlepší čas na prvom medzičase. Na druhom bol však o 12 sekúnd rýchlejší Evenepoel. Svetový rekordér v hodinovke Ganna na trati predbehol aj Slovinca Tadeja Pogačara a v cieli sa podľa očakávania dostal do vedenia. Tretí titul majstra sveta v časovke však nezískal, Evenepoel dominoval aj na treťom medzičase a v cieli mal na talianskeho rivala náskok 12,28 s.

Preteky sa nevydarili obhajcovi majstrovského titulu Tobiasovi Fossovi, Nór skončil až jedenásty (+2:04,66). O popredné umiestnenie nebojovali ani Stefan Küng, Stefan Bissegger, Pogačar či Joao Almeida.

Cestná cyklistika

Časovka muži elite (47,8 km): 1. Remco Evenepoel (Belg.) 55:19 min., 2. Filippo Ganna (Tal.) +12 s, Joshua Tarling (V.Brit.) +48, 4. Brandon McNulty (USA) +1:27 min., 5. Wout van Aert (Belg.) +1:37, 6. Nelson Oliveira (Portug.) +1:52, 7. Rohan Dennis (Austr.) +1:53, 8. Mattia Cattaneo (Tal.) +1:57, 9. Bikkel Bjerg (Dán.) +1:59, 10. Geraint Thomas (V.Brit.) +2:04