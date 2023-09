AMSTERDAM - Holandský cyklistický tím Jumbo-Visma a belgická stajňa Soudal Quick-Step údajne rokujú o prípadnej fúzii. Nový "supertím" by mohol vzniknúť už na budúci rok.

Jumbo-Visma v prebiehajúcej sezóne triumfoval na všetkých troch trojtýždenných etapákoch "Grand Tour". Na Tour de France zvíťazil Jonas Vingegaard, Giro d´Italia sa stalo korisťou Primoža Rogliča a na Vuelte vystúpil na najvyšší stupeň Sepp Kuss. Napriek tomu bude musieť v tíme prísť k zmenám, pretože holandský potravinový reťazec Jumbo skončí po sezóne so sponzoringom.

Holandský portál Wielerflits zverejnil informáciu, podľa ktorej rokovania o zlúčení dvoch popredných tímov prebiehajú už týždne. Nová stajňa by mohla mať názov Visma-Soudal, alebo Soudal-Visma. Po fúzii by sa v tíme vytvoril pretlak kvalitných cyklistov a viacerí by pravdepodobne zmenili dres. Najväčšou hviezdou Soudalu Quick-Step je úradujúci majster sveta v časovke Remco Evenepoel. Veľký záujem o jeho služby má Ineos-Grenadiers. Informovala agentúra DPA.