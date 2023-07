Už to je ako obohratá platňa, keď slovenský cyklista Peter Sagan opakuje, že v dnešnom profipelotóne je nedostatok rešpektu. Čech Lepopol König mu len pripomenul, že zabudol vôl, keď teľaťom bol.

„Mladšej generácii chýba rešpekt. Vidím to, cítim to. V minulosti ste mali v pretekoch nepísané zákony. Teraz na to zabudnite. Je tam úplná anarchia,“ vyhlásil minulý rok Turiminátor. Jeho slova pobavili českého cyklistu Leopolda Königa, ktorý si na jeho výroky spomenul v podcaste iDnes. Aj on dostal otázku o rešpekte v pelotóne a či medzi cyklistami chýba. „Nemyslím si to, len je krásne vidno, ako Peter zostarol. Nechcem ho kritizovať, skôr si robím srandu. Pri starších cyklistoch je to evidentné. Očakávajú rešpekt. Je dobré, že ho dostanú len do istej miery. Mladí sa neboja,“

vyhlásil bývalý jazdec Sky či Bora-Hansgrohe.

Peter Sagan (v strede) a Leopold Konig (vľavo) na stupňoch pre víťazov na Okolo Kalifornie v roku 2013. Zdroj: Getty Images

König sa snažil svoje slova rozviesť a aj vysvetliť, čo trojnásobný majster sveta vlastne myslel: „Sagan naráža na to, že nie je hlavný ťahúň pelotónu. Ide skôr o stret generácií ako o úbytok rešpektu medzi jazdcami. Už v 19-tich rokoch nemal k nikomu žiadny rešpekt. Bolo to v období, keď jazdili slávne mená a tie si na tom dali záležať. Vtedy bola atmosféra v pelotóne iná, ako dnes. Je úsmevné, že sa Sagan sťažuje práve na to.“