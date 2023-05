Pergine Valsugana - Taliansky cyklista Alberto Dainese (DMS) triumfoval v 17. etape Giro d Italia. Druhý skončil v hromadnom špurte jeho krajan Jonathan Milan (Bahrain Victorious) a tretí prišiel do cieľa Austrálčan Michael Matthews (Jayco Alula).

Horskými etapami nabitý tretí týždeň pretekov v stredu vystriedala rovinatá 17. etapa. V jej úvode boli v popredí tímy Trek a Alpecin. Tón udávali aj šprintéri Movistaru s Fernandom Gaviriom a Astany s lúčiacim sa Markom Cavendishom. Prekvapiť mohli ešte aj šprintéri z DSM či Intermarché. Únik dňa napokon vytvorili Senne Leysen z Alpecina, Thomas Champion z Cofidisa, Diego Sevilla z EOLA a Charlie Quarterman z Corratecu.

Zisk dvanástich bodov, a teda víťazstvo na šprintérskej prémii v Rosé, slávil Diego Sevilla z EOLO-Komety. Osem bodov za druhé miesto patrilo Thomasovi Championovi a tretí dorazil Charlie Quarterman. Šprintérsku prémiu v Lido di Jesolo vyhral Quarterman. Druhý dorazil Champion a tretí Sevilla. Trojlístok lídrov získal bonifikačné body od troch do jednej sekundy.

Leysen, ktorý si šetril sily skúsil odísť svojim kolegom z úniku. Sevilla a Quarterman sa nachádzali medzi pelotónom a vedúcim Leysenom, ktorý predbehol pelotón o 50 sekúnd, osem kilometrov pred cieľom však už stratil rýchlosť. Presne päť kilometrov do konca ho dostihol pelotón a rozhodovalo sa v záverečnom špurte, v ktorom mal najviac síl Dainese.

"Je to úžasné vyhrať túto etapu, lebo sme dnes išli naozaj blízko môjho domova. Myslím, že ako tím sme na tomto Gire zvládli výborne viacero šprintérskych dojazdov, no nikdy sa to poriadne nepretavilo do výsledku. Dnes to bolo snáď najlepšie a konečne to aj vyšlo. V závere som išiel úplne z posledných síl, ale napokon sa mi podarilo preliezť cez Johniho a Matthewsa. Minulý týždeň som bol chorý, až dnes som sa cítil aspoň na 80% fit. Musím sa poďakovať tímu za motivovanie pokračovať v pretekoch," citoval Dainesovo vyjadrenie portál cycling-info.sk.

výsledky 17. etapy (Pergine Valsugana - Caorle, 195 km):

1. Alberto Dainese (Tal./DMS) 04:26:08, 2. Jonathan Milan (Tal./Bahrain Victorious) , 3. Michael Mathews (Aus./ Jayco Alula), 4. Bonifazio Niccolo (Tal./Intermarché), 5. Consonni Simone (Tal./Cofidis), 6. Gaviria Fernando (Kol./Movistar team), 7. Pasqualon Andrea (Tal./ Bahrain Victorious), 8. Alex Kirsch (Hol./ Trek-Segafredo), 9. Stefano Oldani (Tal./ Alpecin-Deceuninck), 10. Pascal Ackermann (Nem./UAE Team Emirates) všetci rovnaký čas ako víťaz

celkové poradie:

1. Thomas (VB./ INEOS Grenadiers) 71:58:43, 2. Almeida (Por./ UAE Team Emirates) + 18, 3. Roglič (Slo./Jumbo-Visma) +29, 4. Caruso (Tal./Bahrain Victorious) + 2:50 min, 5. Dunbar (Ír./ Jayco Alula) + 03:03, 6. Kämna (Nem./BORA-hansgrohe) + 03:20, 7. Armirail (Fra./Groupama-FDJ) +3:22, 8. Leknessund (Nór./Team DSM) +3:30, 9. Arensman +4:09, 10. Laurens De Plus (Bel./Ineos Grenadiers) +4:32