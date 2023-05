Salerno - Austrálsky cyklista Kaden Groves triumfoval v 5. etape pretekov Giro d´Italia, ktorá viedla z Atripaldy do Salerna. Jazdec tímu Alpecin-Deceuninck predstihol v záverečnom špurte domáceho Jonathana Milana (Bahrain Victorious), tretí skončil Dán Mads Pedersen (Trek-Segafredo).

Piata, 171 km dlhá etapa, mala zvlnený profil, ale vyhovovala aj šprintérom. Na štart sa už nepostavili Remy Rochas (Cofidis), Ramon Sinkeldam (Alpecin-Deceuninck) a Valerio Conti (Corratec). Do úniku sa dostali Thomas Champion (Cofidis), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Stefano Gandin (Corratec) a Samuele Zoccarato (Bardiani). Pinot, líder vrchárskej súťaže, získal na prvej horskej prémii Passo Serra deväť bodov a následne sa vrátil do pelotónu. Belgičan Remco Evenepoel (Soudal-Quick-Step) s tímovým kolegom Davidem Ballerinim a ďalšími cyklistmi spadli 152 kilometrov pred cieľom, keď cez cestu prebehol pes. Jeden z favoritov na celkové víťazstvo vyviazol z pádu bez vážnych zranení a po piatich kilometroch sa vrátil späť do balíka.

Prvú šprintérsku prémiu vyhral Gandin. Pretekári sa okrem daždivého počasia museli vyrovnať aj s hmlou. Vedúca skupina troch jazdcov si naďalej udržiavala k dobru viac ako dve minúty, ale jej náskok postupne klesal. Druhú vrchársku prémiu na Oliveto Citra ovládol Zoccarato a získal deväť bodov. Pinot získal jeden bod, keď bol najrýchlejší z pelotónu a v boji o modrý dres má štrnásťbodový náskok pred ďalšími prenasledovateľmi.

Vedúce trio prešlo prvé aj cez bonifikačnú prémiu, Gandin ju vyhral a získal tri sekundy. Champion skončil druhý, Zoccarato až tretí, no hneď potom zaútočil a zostal na čele sám. Champion a Gandin čakali na pelotón. Talianskeho pretekára však balík dostihol necelých sedem kilometrov pred páskou. Krátko na to prišlo k pádu v pelotóne, ktorý sa rozdelil na niekoľko skupín. Vzadu zostal aj líder celkového poradia Leknessund. O ďalšie tri kilometre spadol druhýkrát Evenepoel. Záverečný šprint najlepšie zvládol Groves pred Milanom. Tesne pred cieľom spadol aj Mark Cavendish, Brit však obsadil piatu priečku.

"Prekvapil som sám seba. Všetko išlo dobre, no spadol som sedem kilometrov pred cieľom. Našťastie sa mi podarilo vrátiť späť a môj tím odviedol dobrú prácu. Dostal som sa na zadné koleso jazdca DSM a mal som nohy na to, aby som zašprintoval. Chcem všetkým poďakovať, že mi verili," povedal Groves do mikrofónu Giro d´Italia. Austrálčan dosiahol prvé víťazstvo na prvej Grand Tour sezóny.