Slovenský cyklista Peter Sagan (33) si pred pár dňami zasadol pred mikrofón pôvabnej Talianky Francesci Cazzanigovej. Ostrieľaná redaktorka ho zvŕtala z každej strany, pričom jej prezradil aj veci, ktoré boli z jeho strany doteraz tabu. Zrejme naňho zapôsobil jej šarm, ktorému v minulosti podľahli už viacerí.

Trojnásobný majster sveta sa pod paľbou otázok talianskej redaktorky očividne potil, a tak nečudo, že z neho občas vyšlo aj to, čo doteraz pred médiami nepovedal. „Keď som sa stal profesionálom v Liquigase, mal som devätnásť a išli sme s tímom na raňajky. Naložil som si chlieb s croissantmi a celé to zapil kapúčinom. Pre mňa to boli bežné raňajky pred tréningom. Lenže ľudia z tímu sa na mňa pozerali, ako vyorané myši a hoci mi nikdy za to nenadávali, upozornili ma, aby som sa jedeniu týchto vecí vyhýbal,“ vytiahol úsmevné spomienky Peter Sagan.

Za trinásť rokov v profesionálnej cyklistike zistil, čo môže konzumovať a čo nie, no priznal, že občas v tomto smere zhreší. „Nemám obľúbené jedlo, pretože ma nebaví jesť stále to isté. Keď som na Slovensku, nepohrdnem perkeltom, či klasickými haluškami s grilovanou slaninkou. Domov však tak často nechodím, len na majstrovstvá Slovenska, na Vianoce a na jeden týždeň po konci konci sezóny,“ pokračoval.

Sagan v rozhovore s pôvabnou redaktorkou zároveň priznal, že jeho športový život sa za ostatné roky až tak nezmenil, no ten súkromný mu v dobrom obrátilo naruby narodenie syna Marlona. „Odkedy som otcom, mám oveľa viac povinností a toto je ten najlepší dar, ktorý mi život mohol dať,“ dodal na záver rodák zo Žiliny.