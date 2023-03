Peter Sagan nie je len skvelý cyklista ale aj výborný človek. Presvedčili o tom slová jeho najlepšieho priateľa a tímového kolegu Daniela Ossa.

Dlhoroční kamaráti a s päťročnou prestávkou aj stáli kolegovia. Peter Sagan v kariére dosiahol veľké veci. Vždy mal po svojom boku ľudí, ktorí ho podporovali, no taliansky cyklista Daniel Oss bol vždy pre Sagana špeciálny. Vzniklo medzi nimi puto, ktoré sa medzi profesionálnymi športovcami len tak nevidí.

Sagan a Oss spolu pretekali v dresoch Liquigas, ich cesty sa na päť rokov rozdelili, no potom sa opäť stretli v BORA-hansgrohe a aktuálne v TotalEnergies. Zažili spolu mnoho. V rozhovore pre taliansky web TuttoBici Oss prezradil na Sagana mnoho zaujímavostí.