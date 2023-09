Luxus, za ktorý si poriadne zaplatíte. Aj tak by sa dal v skratke charakterizovať hotelový rezort slovenského cyklistu Petra Sagana (33) v Žiline, ktorý trojnásobný majster sveta nedávno sprístupnil širokej verejnosti.

Hotelový komplex sa nachádza v mestskej časti Závodie, odkiaľ to je do historické centra Žiliny približne dva kilometre.

Saganovci svojim návštevníkom ponúkajú klimatizované izby, reštauráciu so slnečnou terasou s výhľadom na mesto, Malú i Veľkú Fatru, kaviareň, wellness centrum, masáž, fitness a čoskoro otvoria aj výstavné siene najslávnejšieho člena ich klanu. Čo sa týka samotných izieb, dokopy ich je v hoteli 13 izieb so 44 lôžkami, pričom každá z nich je tematicky zariadená na tému cyklistických pretekov – World Champion, California, Roubaix, Flanders, MTB, Gravel, Tour, Slovakia, Swiss, Quebec, Australia, Vuelta a Giro.

Treba uznať, že všetky majú niečo do seba, sú jedinečné a nádherné, no na druhej strane je nutné dodať, že ubytovať sa v ktorejkoľvek z nich nie je vonkoncom lacný špás. Najlacnejšia vás vyjde na 200 eur, no ak by ste chceli prespať v izbe majstra sveta, vysolíte za jednu noc až 350 eur.