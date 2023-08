Dokument o cyklistickej hviezde Markovi Cavendishovi (38) z Veľkej Británie je plný zaujímavých informácii, pričom v ňom nechýba ani jeho výpoveď o kolízii s Petrom Saganom na Tour de France 2017. Čo o nej víťaz 34 etáp na najprestížnejších pretekoch sveta po rokoch povedal?

Počas leta 2017 to bola spomínaná kolízia jednou z najdiskutovanejších tém na Slovensku a samotný Cavendish nerozumie Saganovmu manévru ani s odstupom niekoľkých rokov.

V dokumente doslova odznelo: „Prečo by si niekoho poslal do bariér v rýchlosti 70 kilometrov za hodinu,“ pýta sa britský cyklista, ktorý je presvedčený, že nebyť kolízie s rodákom zo Žiliny, etapu by vyhral a na konte 35 víťazstiev na Tour de France. O jedno viac ako legendárny Eddy Merckx.

Cavendish ďalej hovorí, že práve touto kolíziou sa začalo v temné obdobie jeho života. „Zúril som. Skoro som prišiel o palec, mal som dieru v lopatke,“ opisuje zdravotné problémy po kolízii so Saganom. Najvážnejším problémom však bolo, že sa mu chcelo stále spať. Testy odhalili, že trpí Epstein-Barrovej vírusom. „Ľahko sa môže zmeniť na chronickú únavu. Nie je liek, ktorý by to zlepšil, len oddych,“ vysvetľuje v dokumente jeho manželka.

Cavendish by s týmto vírusom vôbec nemal súťažiť, no po šesťtýždňovom oddychu opäť sedel na bicykli. Do San Rema však prišiel nepripravený a na pretekoch preletel cez pätník na ceste…