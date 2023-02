NINOVE - Holandský cyklista Dylan van Baarle vyhral sobotňajšiu klasiku Omloop Het Nieuwsblad.

Tridsaťročný pretekár sa presadil po dlhom úniku a na 207,3 km dlhej trase z Gentu do Ninove si pripísal prvý triumf v prvom štarte za tím Jumbo-Visma. Druhý skončil Belgičan Arnaud de Lie (Lotto Dstny) a tretí finišoval ďalší jazdec Jumba Christophe Laporte z Francúzska. Slovák Peter Sagan sa nezapojil do boja o triumf a obsadil 117. miesto so stratou 12:22 minúty.

Úvodná belgická klasika sa išla v chladnom a slnečnom počasí s teplotami okolo sedem stupňov Celzia, v závere fúkal silný protivietor. Cyklisti museli absolvovať deväť sektorov s dlažobnými kockami a dvanásť krátkych, no ostrých stúpaní. Záverečný kopec Bosberg bol približne dvanásť km pred cieľom. Krátko po štarte sa odtrhla skupinka siedmych pretekárov, ktorá si zakrátko vytvorila až šesťminútový náskok. Pelotón však situáciu kontroloval a postupne zvyšoval tempo. Onedlho prišli aj prvé pády a odstúpiť museli Michael Schär (AG2R Citroën), Patrick Bevin (DSM) či Ben Turner (Ineos Grenadiers).

Po polovici trate sa začalo pretekať aj v pelotóne, najmä cyklisti Jumbo-Visma nasadili vysoké tempo a náskok úniku klesol pod tri minúty. Päťdesiat km pred koncom zostali na čele už len traja a o ďalších desať únik definitívne skončil. Približne vtedy sa na stúpaní Molenberg vytvorila silná skupina, z ktorej vyrazil dopredu van Baarle a vytvoril si slušný náskok. Chvíľu s ním držal krok Mathis Le Berre, no potom zostal na čele už len Holanďan, ktorý si išiel po triumf. Stíhali ho Matej Mohorič, Tim Wellens a Arnaud de Lie a s nimi išiel aj Laporte, no ten, samozrejme, nespolupracoval. Na záverečnom kopci nestiahla štvorica ani sekundu a tak už bojovala iba o druhé miesto. Van Baarle si titul nenechal vziať a získal siedmy triumf v kariére.